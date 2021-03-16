Происшествия 50 минут назад

Российский вертолет залетел в воздушное пространство Украины (ФОТО)

Украинские пограничники уже потребовали от российской стороны объяснений этого нарушения

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В районе Сумской области, 16 марта 2020 года, российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Сегодня в 14:05 в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (Краснополье) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8", — написал он.

Кратко и по делу в Telegram

Скриншот видео Андрея Цаплиенко

Цаплиенко отметил, что российская "вертушка" кружила на высоте до 100 метров и развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией.

Позднее эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Он сообщил, что пограничный наряд ГПСУ в Сумской области действительно зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации, и подчеркнул, что ГПСУ уже направила на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках письмо с требованием объяснений.

В нем пограничники сообщают о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требуют сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

По словам Демченко, ответ от пограничников России еще ожидается. По данному факту ГПСУ также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

Источник фото: Depositphotos

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