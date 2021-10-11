Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"

Один из шпионов президента России Владимира Путина украл у Великобритании формулу для препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии она была использована для создания российской вакцины "Спутник V". Соответствующие доказательства привела британская служба безопасности, пишет The Sun.

По сведениям издания, данные были получены от фармацевтической компании. Их якобы лично украл российский шпион. При создании "Спутника V" использовалась методика, которая была разработана для препарата AstraZeneca.

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"Российский "Спутник V" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине", — говорится в сообщении.

Спецслужбы также заявили, что "более чем на 95 процентов" уверены, что спонсируемые государством российские хакеры нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid.

"Мы живем в мире, где существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж. Мы сталкиваемся с угрозами этого типа, которые отличаются друг от друга, они более изощренные, более масштабные, чем когда-либо прежде", — заявил ранее министр внутренних дел Великобритании.

Но пока никакой официальной реакции от британских властей не поступило.

Напомним, Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Такое ослабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

Отметим, что среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech: на сегодня украинцы получили уже 4,5 млн его доз, что составляет 37,4% от общего количества (12,97 млн).

Также Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Напомним, что в Харькове, как заявил на днях министр здравоохранения Виктор Ляшко, уже начали первые монтажные работы для производства украинской вакцины против Covid-19.