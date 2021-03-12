Рост цен на продукты питания остановится в конце марта — премьер

В Кабинете министров ожидают, что цены на социальные товары и продукты стабилизируются уже в конце марта. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают "Украинские новости".

"Мы видим определенное ускорение инфляционных процессов. Правительство ежедневно оценивает данные о ценах на социальные товары и продукты, которые растут больше всего. Могу сказать, что рост происходит и из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", — сказал Шмыгаль.

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По словам премьера, правительство находится в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей: переговоры ведутся по увеличению предложения, которое должно сбалансировать цены. То же касается и цен на горючее, отметил министр.

"Согласно нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта. Для нашего правительства долгосрочным приоритетом в сфере социальной политики является не регулирование цен, а увеличение социальных стандартов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер заявил, что Кабинет министров не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способом их сбалансировать.

Отметим, в Украине в 2020 году только на сахар, яйца и масло цены выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно. При этом стоимость увеличилась как для розничных покупателей, так и для оптовых.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что за последние полгода внутренние цены на пшеницу, рожь, кукурузу выросли по всем позициям с 3700-4700 грн до почти 9000 грн за тонну. Именно на зерно приходится до 60% себестоимости одного яйца.

Примечательно, что еще несколько месяцев назад мука стоила дешевле, чем сейчас стоит зерно, из которого оно производится.