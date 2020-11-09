Гривня на перепутье: аналитики расходятся в прогнозах о курсе

С прошлого понедельника, 2 ноября, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 грн/доллар (-1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 грн/доллар (-1,3%/-1,1%). "При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей", — отмечает в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Существенное расширение спреда руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин связывает с о сложившейся спекулятивной ситуацией на рынке. "На рынке складывается спекулятивная ситуация, при которой банки (в том числе государственный Приватбанк) и обменные пункты, понимая ситуативное ослабление гривны, существенно расширили спред и держат цены продажи вблизи 28,40 гривен за доллар. Это говорит о несогласии рынка с текущими котировками на межбанке и ожиданиями их возврата к росту", — говорит он в комментарии Delo.ua.

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Факторами, которые будут влиять в ближайшие время на курс гривни, Шевчишин называет рабочий визит главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. "Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Вместе с тем, международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов. По итогам сентября они составляли 26,5 млрд долларов", — отмечает в этом контексте Шевчишин.

По прогнозам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, гривня стабилизируется на межбанке и будет предпринимать попытки к ослаблению на фоне осторожных покупок в зоне 28,10-28,25 гривен за доллар. "Наличный курс, вероятно, останется на текущих отметках с широким спредом", — говорит он.

Совершенно другие прогнозы делает по курсу гривни Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн/доллар", — говорит старший аналитик Альпари.

Тем временем, 9 ноября по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, 6 ноября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 23 копейки — с 28,3643 грн/доллар до 28,1375 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 9 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,1375 грн;

✅ 1 евро — 33,4245 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2882 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,9417 грн.

На межбанковском валютном рынке 9 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 6 ноября торги закрылись на уровне 28,12/28,15 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,14/28,16 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке вырос почти на 10 копеек, в продаже — почти на 9 копеек. 9 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,4528/33,4766 грн за евро. 6 ноября закрылись на уровне 33,3559/33,3915 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,05-28,30 грн/доллар, по евро — 33,10-33,70 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,30 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,36 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,30/28,35 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара не изменился, в продаже — вырос на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,35/33,45 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке вырос на 5 копеек, в продаже на 7 копеек. 6 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,30/33,38 грн/евро.