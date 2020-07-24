Рост "минималки" во время кризиса приведет к увеличению зарплат "в конвертах" — ЕБА

Повышение минимальной зарплаты (МЗП) в период кризиса может привести к увеличению зарплат "в конвертах".

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Как отмечают в ЕБА, правительство планирует повысить размер минимальной заработной платы до 5 тысяч грн. Кроме того, бюджет на 2021 год разрабатывается, исходя из размера минимальной зарплаты в 6 — 6,5 тысяч грн.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в этом году: рост МЗП просчитан, и Минфин готов к повышению "минималки" до 5 тысяч грн.

"Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить определенные процессы в экономике. Пять тысяч грн для нас — подъемная история. По поднятию до 6 — 6,5 тысячи в 2021 году, то это уже поставленная задача, и мы сейчас выходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс на его выполнение. И макропрогноз мы строим с учетом того, что нам надо повышать МЗП до 6 — 6,5 тысяч грн. Конечно, это будет влиять на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но сегодня я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты (ибо у них оседает большая часть НДФЛ) и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, так как бюджетная сфера существенно возрастет", — рассказал Марченко.

В то же время, по мнению бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации, такие планы являются тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда.

По мнению сообщества, это направление не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан одновременно наоборот — способно вызвать ухудшение существующей ситуации.

"Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам. Также существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат. Ведь увеличение "теневого" сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае — еще и приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Таким образом, вследствие увеличения налоговой нагрузки на оплату труда можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов. Поэтому вряд ли такие последствия можно считать положительными", — заявляют в ЕБА

В ассоциации также подчеркнули, что в случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков.

Ранее сообщалось, что объем теневых схем в украинской экономике оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн в год.