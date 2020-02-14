Рост ВВП Украины в 4 квартале 2019 года замедлился до 1,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, 14 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом ведомство уточнило, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны в четвертом квартале 2019 года (с учетом сезонного фактора) возрос на 0,1%.

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Как сообщалось, Нацбанк Украины в конце января ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 3,5% до 3,3% из-за снижения темпов роста в четвертом квартале, оцененных им в 2,2%.

В начале февраля Минэкономики также оценило рост экономики Украины в минувшем году в 3,3%, а в четвертом квартале — в 2,1%.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,4% с 2,5% в 2017 году и 2,4% — в 2016 году.

Напомним, в конце января 2020 года Нацбанк прогнозировал ускорение роста ВВП в 2020-2021 годах соответственно до 3,5% и 4%.