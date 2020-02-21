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Банки 50 минут назад

Рожкова о "банкопаде": "Если бы мы оставили все как есть, пирамида росла бы и дальше"

Масштаб проблемы был настолько велик, что кроме как чисткой рынка ничего нельзя было сделать, разъяснила первый замглавы Национального банка Украины

Рожкова о "банкопаде": "Если бы мы оставили все как есть, пирамида росла бы и дальше" Рожкова о "банкопаде": "Если бы мы оставили все как есть, пирамида росла бы и дальше"
Катерина Рожкова. Фото: 5 канал

Ликвидация 100 украинских банков была необходима для того, чтобы не разрушилась вся финансовая система, и сегодня сложно переоценить положительный эффект чистки банковской системы. Об этом в интервью Delo.ua заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова. 

"В чем был эффект (банкопада — Delo.ua) и почему назрела эта необходимость? Я постоянно вспоминаю классика, который когда-то говорил, что банковская система — это кровеносная система экономики. Ее задача — деньги из одного места, где их избыток, доставить туда, где они будут приносить пользу, то есть в экономику. Растет экономика — растет валовый внутренний продукт и благосостояние. Это идеальная схема. Но что произошло у нас? До 2014 года банки собирали деньги у населения и таким образом выполняли свою первую функцию по сбору денег. Но вопрос в том, куда эти деньги были распределены? А распределялись они либо на неэффективные проекты, либо на кредитование лиц, связанных с собственниками банков", — рассказала Рожкова. 

Неэффективными проектами Рожкова назвала те проекты, при кредитовании которых в банке не до конца оценили все риски: в итоге такие проекты после их реализации были не в состоянии вернуть эти деньги.

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"Если бы мы оставили все как есть, то эта пирамида росла бы и дальше, — отметила Катерина Рожкова. — К сожалению, масштаб проблемы был настолько велик, что кроме как чисткой рынка ничего нельзя было сделать. У нас были не единичные банкротства банков, как это происходит в других странах, в Украине были признаны неплатежеспособными 100 банков. На сегодня реальная стоимость активов этих банков недостаточна для того, чтобы вернуть вклады. Толчком послужил кризис, и в один момент сыграли все те риски, которые банки не учли". 

По ее словам, в 2014 году банки потеряли ликвидность, кредиты не возвращались, поэтому нужно было срочно что-то делать, чтобы не разрушилась вся финансовая система.

"Сейчас сложно переоценить положительный эффект чистки банковской системы. Сегодня эта система другая — устойчивая и прозрачная. Независимость регулятора в принципах принятия решений — важный фактор. Чем сильнее и самостоятельнее от внешнего влияния регулятор, тем больше гарантий, что с экономикой все будет хорошо. И это справедливо не только применительно к центробанкам, но и ко всем регуляторам и государственным институтам. Но независимость не отменяет координацию: НБУ поддерживает диалог с другими регуляторами. Мы обсуждаем, какой видим нашу экономику и по каким принципам идем к этому. Например, принцип не кредитовать связанных лиц, потому что это нанесет вред самим банкам, или не включать печатный станок, потому что это раскрутит инфляцию. Только в стране с сильными и принципиальными регуляторами, которые координируют свои действия, возможен успех", — резюмировала первый замглавы Нацбанка. 

Напомним, как ранее сообщалось, 15 февраля 2020 года был официально ликвидирован "Экспобанк"

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