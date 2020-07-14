Рожкова выступила за отмену ограничений зарплат в госсекторе и госкомпаниях

Национальный банк Украины настаивает на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тысяч грн. Это угрожает потерей высококвалифицированных кадров.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украины" заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанку, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", — отметила она..

Рожкова подчеркнула — благодаря проведенной реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла прибыльность госкомпаний. "Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", — добавила исполняющая обязанности.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский предложил отменить ограничения на зарплаты чиновников. Граничный уровень зарплаты для чиновников ввели 13 апреля 2020 года, поэтому в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

13 апреля Верховная Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в госбюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.