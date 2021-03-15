Политика 8 минут назад

"Руководство Киева не готово к борьбе с коронавирусом. Заполняемость коек 60%" — Порошенко

По словам Марины Порошенко, в муниципальных медицинских учреждениях Киева работают 30 тысяч медработников. Из них первую вакцину от COVID-19 получили всего 650 человек, а сам город не имеет достаточного количества доз вакцины

"Руководство Киева не готово к борьбе с коронавирусом. Заполняемость коек 60%" — Порошенко "Руководство Киева не готово к борьбе с коронавирусом. Заполняемость коек 60%" — Порошенко

Киев по состоянию на 15 марта находится в "оранжевой зоне", однако темпы распространения коронавируса свидетельствуют о том, что столица может оказаться в "красной зоне" уже к концу месяца.

Об этом заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает "Фокус".

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Руководство города не готово к борьбе с болезнью, считает Марина Порошенко. "К сожалению, уже приближается цифра заполняемости коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные места, которые при необходимости нужно будет открыть", — сказала она.

Другая проблема, проигнорированная городской властью под руководством Виталия Кличко, — защита врачей. По словам Марины Порошенко, в муниципальных медицинских учреждениях Киева работают 30 тысяч медработников. Из них первую вакцину от COVID-19 получили всего 650 человек, а сам город не имеет достаточного количества доз вакцины.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем", — заметила она.

 

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