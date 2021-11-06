Руководство компании, забравшее себе 20 млн грн вместо строительства казарм, будут судить

Киевская городская прокуратура передала в Святошинский районный суд столицы для рассмотрения по существу дело против руководства компании-победителя тендера Министерства обороны, которое потратило выделенные на строительство казарм деньги на себя.

Как говорится в сообщении ведомства, учредитель, директор и бухгалтер предприятия-подрядчика, не имея опыта и технической возможности, сознательно приняли участие в тендере, указав самую низкую среди участников цену строительства казарм в Житомирской и Полтавской областях.

Подпишитесь на канал DELO.UA

После получения авансового платежа в сумме более 20 млн грн указанные лица перечислили средства на счета подконтрольных фирм итоге потратили их на собственные нужды.

Действия обвиняемых квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 27 и части 5 статьи 191, части 2 статьи 209, части 2 статьи 361 Уголовного кодекса

Расследование дело проводило следственное управление Главного управления полиции Киеве при оперативном сопровождении житомирского управления департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним также, что в мае контрразведка Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы в воровстве оптических прицелов.