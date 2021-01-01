Если родители не против: с 1 января украинцам разрешили менять свое отчество

С 1 января 2021 года украинцы старше четырнадцати лет смогут поменять отчество.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 ноября.

В частности, отчество по своему желанию смогут изменить: физические лица, достигшие шестнадцати лет и физические лица, достигшие четырнадцати лет, но только с согласия родителей. При этом если над физлицом четырнадцати лет установлено попечение, то для изменения отчества нужно согласие попечителя.

Прописаны в законе и спорные нормы. Например, украинцев четырнадцати лет может изменить отчество при согласии одного из родителей, если второй умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении.

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В случае возражения одного из родителей спор может решаться органом опеки и попечительства или судом. При решении спора учитывается исполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Напомним, ранее можно было изменить только имя и фамилию. Законопроект об изменении отчества был подан в парламент рядом депутатов больше года назад — в ноябре 2019 года.