С 1 марта пограничники не выпускают украинцев в РФ без загранпаспортов

С сегодняшнего дня, 1 марта 2020 года, граждане Украины не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении.

Об этом напоминает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

В МинВОТ напомнили, что пересечение границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории является нарушением законодательства Украины.

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"Несмотря на это, в настоящее время распространена практика, когда отдельные жители временно оккупированной территории попадают на территорию РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска в ОРДЛО, после чего осуществляют въезд на территорию Украины через пункты пропуска на государственной границе Украины с РФ (в частности, пункт пропуска "Меловое"). В связи с этим информируем, что граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находиться на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ВОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

МинВОТ обратился к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, заблаговременно позаботиться об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) и/или соответствующей пропуска.

Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Российское гражданство за 2019 год получили около полмиллиона украинцев.