Политика 10 минут назад

С 1 ноября в Украине изменилась процедура выдачи электронных виз

Е-визы будут выдаваться значительно быстрее

Фото: biletik.aero Фото: biletik.aero
Фото: biletik.aero

В Украине с 1 ноября 2020 года электронные визы (e-visa) будут оформляться по новой процедуре.

Правительство одобрило соответствующую инициативу еще 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Как отмечается, среди основных нововведений:

- заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

- е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление е-визы будет занимать только 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до этого срок рассмотрения визовых ходатайств составлял 9 дней);

- в дополнение к существующей разовой е-визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

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- дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 за оформление однократной е-визы, теперь консульский сбор за разовую е-визу составит $20, за двукратную — $30.

Напомним, с 2018 года стартовало онлайн оформление иностранцам электронных виз (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.

Ранее в МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину.

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