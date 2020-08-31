С 1 сентября Беларусь снова повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября 2020 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 27 августа №503, сообщает enkorr.

Указано, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5/т (ранее — $46,9/т).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1/т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $14 до $14,2/т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены.

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Как известно, Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. За 7 месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тысяч т), дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн т), сжиженного газа — 16,6 тысяч т.

Но наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума — 52% (233 тысячи т) по итогам января-июля 2020 года.

Напомним, 7 августа первая морская партия битума для компании "Кантарелл Украина" прибыла в порт Очакова (Николаевская область).