С сегодняшнего дня за всеми участниками финансового рынка неустанно следит НКЦБФР

Сегодня, 30 апреля, вступили в силу изменения в Положение о проведении финансового мониторинга субъектами, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — Delo.ua).

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, документ зарегистрирован 19 апреля текущего года в Министерстве юстиции Украины под номером 532/3654.

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Теперь большинство процедур предусматривают отдаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

В частности, документ регулирует отдаленное установления следующих деловых отношений:

– с помощью Системы BankID Национального банка Украины;

– по процедуре верификации, осуществленной СПФМ (субъекты первичного финансового мониторинга — Delo.ua) в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

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Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.