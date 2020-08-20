Политика 1 час назад

Садовый снова решил баллотироваться в мэры Львова

Садовый решил продолжать начатые им во Львове проекты

Андрей Садовый. Фото: Facebook Андрей Садовый. Фото: Facebook
Андрей Садовый. Фото: Facebook

Львовский городской голова Андрей Садовый принял решение снова баллотироваться в мэры Львова.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook.

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"19 августа мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, шлет СМС — очень много поздравлений. И есть много вопросов: слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?.. Иду!", — написал Садовой.

В своем видеообращении мэр Львова перечислил начатые в городе проекты, которые хочет продолжить: строительство завода по переработке мусора, ремонт улиц, модернизация больницы скорой помощи.

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"Бросить это все на произвол судьбы? Как-то это несерьезно. Поэтому — иду", — заявил Садовый.

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью и служебным положением. 

Подозрение ему объявили по делу о строительстве индустриального парка во Львовской области. 

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Судья Сергей Мойсак определил ему залог в размере 1 млн 56,5 тысяч грн.

Также Садовой обязан прибывать к детективам, прокурорам или в суд по первому требованию, сообщать о смене места пребывания и не общаться со свидетелями по этому делу.

В 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек инвестора — нидерландскую компанию CTP, которая должна была построить индустриальный парк. За эту землю компания уже заплатила в бюджет города 54 млн грн.

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