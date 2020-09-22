Салон краси замість хокею: чому директор Олімпійського коледжу заважає його реорганізації

Директор коледжу Олексій Семенюшко та ще біля 20 людей, серед яких були його заступники і частина викладачів, вийшли під стіни Верховної Ради України з вимогою скасувати розпорядження Кабміну. Зокрема, Семенюшко стверджує, що зараз відбувається рейдерське захоплення коледжу, а реорганізація призведе до його фактичної ліквідації. Також протестувальники вимагали відправити у відставку т.в.о міністра освіти та науки Сергія Шкарлета і міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Що стосується студентів, то їх позиція зрозуміла — коли керівник каже "Нас намагаються закрити! Треба ставати на захист", діти (а студенти — це діти) беззаперечно вірять директору і йдуть за своїм керманичем. Інше питання – чому Семенюшко готовий поставити під загрозу здоров'я своїх підопічних в час, коли Київ знаходиться на межі нового карантину у зв'язку з коронавірусом, і чому професійна спільнота не поспішає підтримувати директора коледжу, а акції протесту збирають так мало людей? Одна з причин знаходиться на поверхні — у тексті розпорядження Кабінету міністрів України щодо реорганізації навчального закладу.





В ньому чітко зазначено, що після реорганізації коледж продовжить роботу, а всі студенти — навчання за обраними спеціальностями. Більш того, розпорядження передбачає подальше фінансування одночасно з двох бюджетів – державного та бюджету міста Києва. А юридично коледж стане окремим структурним підрозділом Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Тобто, сам текст розпорядження повністю нівелює та знецінює заяви директора про рейдерство та ліквідацію коледжу.

Та є й інші причини, з яких Олексій Семенюшко не має підтримки — ні від більшості викладачів, ні від студентів, ні від випускників, ні від колег по спортивному цеху. Криються вони в передумовах реорганізації коледжу. І привів до них саме Семенюшко.

Ще у 2015 році були відкриті 4 кримінальні провадження, фігурантом яких став директор коледжу:

- Стосовно незаконного відрахування неповнолітнього учня;

- Стосовно незаконному встановленню оплати за користування басейном коледжу сторонніми особами;

- Стосовно використання підробленого диплома про вищу освіту;

- Стосовно створення тиску на працівників та схиляння їх до звільнення з навчального закладу;

Справи про підробку диплому про вищу освіту та по факту привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем навіть дійшли до суду. Та Олексій Семенюшко не з"являється на засідання, затягуючи судовий процес. Можливо — навмисно.

Цікаво, що справу про привласнення грошових коштів було розпочато в 2015 році за висновками КРУ. Та тодішня влада не звернула на неї уваги. Після цього перевірок в коледжі не проводилося. А дарма, кажуть працівники коледжу, бо, за їх словами, за останні 5 років у керівництва закладу було вдосталь можливостей заробляти протиправо кошти: від проведення театральних вистав з квитками по 200 грн до платних навчань з різних видів спорту.

Що ж стосується справи про тиск на викладачів, то вони теж мають зовсім непоодинокий характер. За час свого керування навчальним закладом Олексій Семенюшко звільнив близько 700 працівників, по суті, декілька разів змінивши майже весь склад викладачів. Голова та члени профкому, що стали на захист працівників, також потрапили "у м"ясорубку" та були відсторонені. Декотрі викладачі з часом поновлювалися на роботі – через суд. Та більшість вже не мали подальшого бажання працювати із Семенюшко.

Викликають питання не тільки звільнення, а й призначення, що робив директор. Так, посаду старшого тренера Олексій Семенюшко вирішив віддати людині без фахової освіти, а місця керівників взагалі діставалися людям без вищої освіти. Така кадрова політика не могла обійти стороною навчальний процес. Ще в 2011 році рішенням Міністерства освіти, молоді та спорту на базі коледжу було створене відділення хокею. На постійній основі там навчалось близько 40 учнів. Команди коледжу ставали призерами України та брали участь у міжнародних змаганнях. Та у серпні 2017-го Олексій Семенюшко заборонив проводити набір перспективних юнаків до групи, а згодом зняв з посади старшого тренера. Через деякий час той звільнився, а відділення було поступово знищене.

Схожа доля випала підрозділу штовхання ядра, тенісному манежу та зимовому манежу для гри у футбол. Останній, за словами викладачів, був перебудований в майданчик для міні-футболу та здавався в оренду.

І хоча перевірок у коледжі не було з 2015 року, усі дії керівництва не могли залишитись непоміченими. 2018-го року серйозну увагу Олімпійському коледжу імені Івана Піддубного приділила Рахункова палата. Під час розгляду використання коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України аналітики Рахункової палати встановили, що "МОН втрачено контроль за станом розпорядження і використання об"єктів державної власності Олімпійським коледжем… державне майно (спортивні споруди й обладнання) цього коледжу активно надається в користування на платній основі. Зокрема, надаються платні послуги з різних видів спорту, здаються приміщення в оренду (наприклад, для розміщення салону краси "Корона", проведення вистави "Галко-Моталка") тощо…".



В офіційному документі Рахункової палати також зазначається про "наявність ознак приватного інтересу в системі управління майном цього закладу". Зокрема, з боку МОНу, що видав Семенюшко довготривалу відпустку, замість того щоб відреагувати на вказані протиправні дії.

Тоді Рахункова палата рекомендувала провести аудит коледжу та вирішити питання про перебування на своїх посадах керівників навчального закладу. Але рекомендації так і не були виконані. А Семенюшко та його підлеглі знов залишилися на своїх посадах, що може вказувати на серйозних покровителів директора у владі часів Порошенка.

Зважаючи на все перелічене, теперішнє розпорядження Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу ім. Піддубного та його передачу до Національного університету фізичного виховання та спорту України набуває ще більшого сенсу. Можливо, цей крок є єдиною можливістю держави зберегти цілісність навчального закладу, продовжити навчання видатних спортсменів та зупинити протиправні дії, що останніми роками відбуваються в стінах закладу. Зрозумілими є і протести та гучні заяви з боку Олексія Семенюшко: реорганізація коледжу може відібрати в нього посаду, яка дозволяла йому останні роки займатися вищепереліченою діяльністю.