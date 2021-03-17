Экономика 20 минут назад

Samsung сохранит линейку Note, но в 2021 году сделает перерыв из-за нехватки чипов

В компании заявили, что сроки выпуска новой модели Note могут быть изменены, но в следующем году она все же должна выйти

Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung, ранее выпускавшая во второй половине каждого года новые смартфоны серии Galaxy Note, в 2021 году сделает перерыв, вызванный нехваткой микросхем для их производства. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявил на собрании акционеров компании глава ее мобильного подразделения Го Дон Джин.

По его словам, кризис с дефицитом чипов создаст проблемы для компании уже в следующем квартале, в связи с чем Samsung подумывает пропустить выпуск нового Galaxy Note — одной из своих самых продаваемых моделей — в этом году. В то же время в целом Samsung от Note не отказывается и рассчитывает выпустить новую модель в 2022 году.

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По словам Го, его компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем смартфонов, работает с зарубежными партнерами над устранением дисбаланса между спросом и предложением микросхем.

"Серия Note позиционируется как высококлассная модель в нашем бизнес-портфеле. Представление двух флагманских моделей в год может оказаться обременительным испытанием, поэтому выпуск модели Note во втором полугодии может оказаться затруднительным. Сроки выпуска модели Note могут быть изменены, но мы стремимся выпустить модель Note в следующем году", — заявил он.

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Ситуация с нехваткой чипов для Samsung усугубилась в феврале, когда ее собственное производство было сведено на нет: фабрика компании в Остине (штат Техас, США), производящая микросхемы как для внутреннего, так и для внешнего потребления, была тогда остановлена из-за отключения электроэнергии по всему штату и пока так и не возобновила производство в полной мере.

Вызванный этим дефицит в производстве 5G-чипов Qualcomm может снизить глобальный выпуск смартфонов на 5% во втором квартале. В то же время это повлияет на смартфоны и ноутбуки среднего уровня Samsung больше, чем на его топовые модели или серверные чипы.

Отмечается, что за последние два года на серию Note пришлось примерно 5% продаж смартфонов Samsung, однако на нее приходится более значительная часть выручки, поскольку она является одной из самых дорогих.

Напомним, ранее Samsung выпустил защищенный смартфон Galaxy XCover 5 с военным сертификатом.

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