Политика вчера, 18:02

СБУ хочет запретить голосовать на выборах определенным категориям лиц

В частности, лицам, которые сотрудничают с государством-агрессором, и украинцам, имеющим гражданство других государств

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов настаивает на необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

Об этом Баканов сказал на совещании по обеспечению безопасности избирательного процесса, сообщает пресс-центр СНБО.

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"Председатель Службы безопасности Украины Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности, работу системы "Местные выборы", — говорится в сообщении.

По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

"Также Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств. Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства Украины", — доложили в СНБО.

Известно, что председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил в Верховную Раду письмо по изменению постановления о местных выборах на Донбассе.

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Ранее Кравчук подтвердил, что Россия поставила ультиматум Украине: потребовала, чтобы Верховная Рада изменила постановление о назначении местных выборов.

Напомним, 30 июля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента — Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.

Позднее Кравчук рассказал о первых шагах в переговорах по Донбассу. Среди них — создание фонда для восстановления и свободной экономической зоны на территории Донбасса.

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