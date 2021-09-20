СБУ начала информационную кампанию с целью повысить бдительность украинских граждан

Служба безопасности Украины в партнерстве с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности — звони в СБУ". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, главная задача кампании донести до граждан информацию про горячую линию СБУ 0-800-501-482, на которую можно обращаться в случаях, когда имеются данные о возможной угрозе нацбезопасности Украины. Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Главная цель кампании — борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора.

Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, кроме зоны проведения ООС, представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

"Информационная кампания по противодействию проявлениям гибридной агрессии со стороны РФ является первым совместным проектом Центра стратегических коммуникаций и Службы безопасности Украины. Центр с 2015 года поддерживает украинские оборонные государственные органы в реформировании коммуникационных практик и развитии их потенциала в стратегических коммуникациях. Партнерами Центра является Министерство обороны Украины, Государственная пограничная служба Украины, Министерство ветеранов Украины, Министерство иностранных дел Украины, Генеральный штаб ВСУ, Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, НАТО, Международная организация по миграции, UN Women", — сказано в сообщении.

Проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества со Службой безопасности Украины. За его реализацию будет отвечать Центр стратегических коммуникаций "Стратком Украины", с которым СБУ подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Напомним, в структуре СБУ и Национальной полиции для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией России, будут созданы департаменты, аналогичные существующему ныне департаменту Офиса генерального прокурора по надзору в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.