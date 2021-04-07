СБУ нашла связь "Хмельницкого горсовета Республики Украина" с Шарием и спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины заявляет, что выявила связь разоблаченной ранее группы граждан, пытавшихся создать параллельный "Хмельницкий горсовет Республики Украина", со спецслужбами России, а также якобы их сотрудничество с блогером Анатолием Шарием. Как говорится в сообщении ведомства, у фейковых "депутатов" незаконного органа был проведен ряд обысков.

"СБУ продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого "народовластия", которые выполняли задачи из-за границы... Материалы расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", — заявили в СБУ.

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Следователи органов безопасности проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Отмечается, что в ходе обысков у представителей "органов местного самоуправления и государственной власти Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили: уставы соответствующих образований, печати и бланки, протоколы заседаний, распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов, а также агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела, расследуемого по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Напомним, о пресечении деятельности указанной группы СБУ сообщила 30 октября 2020 года. Однако тогда речь об упомянутых ныне связях не шла.

Отметим, что накануне, 6 апреля, Окружной административный суд Киева провел первое заседание по иску Министерства юстиции по запрету деятельности Партии Шария. Минюст при этом требует запретить политсилу на основании лишь подозрения, объявленного СБУ Анатолию Шарию, который, будучи идеологом партии, формального отношения к ней не имеет.

При этом суд перенесли из-за подачи ходатайства об отстранении судьи Наны Векуа, рассматривающей дело. Сама судья отказалась удовлетворить ходатайство о своем отводе из-за ее возможной необъективности, и его в ближайшие несколько дней должен будет рассмотреть другой судья.

В свою очередь, само подозрение Шарию было объявлено 16 февраля по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан) Уголовного кодекса. Однако стороне Шария удалось получить материалы подозрения лишь 25 февраля.

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Согласно им, Шарию вменяют девять эпизодов, среди которых пять — появление фигуры блогера в 2014-2020 годах в эфире российских телеканалов, причем в трех случаях речь идет лишь о цитировании его видеороликов без его выхода в прямой эфир, о котором в своем подозрении заявляет СБУ.

Два эпизода из них касаются ролика, в котором Шарий опубликовал оперативные видеозаписи СБУ, свидетельствующие о работе в здании Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве во время протестов 2013/14 годов кустарной химической лаборатории. Блогер тогда заявлял, что считает именно это истинной причиной масштабного пожара, произошедшего в здании в ночь на 19 февраля 2014 года. Еще один цитировавшийся на российском ТВ ролик касался негативной оценки Шария "рейда" Украинской повстанческой армии на поезд Белжец — Рава-Русская с массовым убийством десятков пассажиров-поляков, совершенном 16 июня 1944 года.

Еще один эпизод связан с его высказываниями в интервью российскому видеоблогеру Дмитрию Шилову о Владимире Путине, который, по мнению Шария, как президент РФ "не обязан думать, чтобы Украине было хорошо". Еще же два эпизода связаны непосредственно с публикациями на YouTube-канале Шария, в том числе ролик 2014 года с интервью жителя Москвы, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, а также ролик 2020 года, в котором блогер назвал сотрудников СБУ "тупыми свиньями".

Эпизод же, по которому Шарию инкриминируют статью 161 УК, связан с публикацией еще в 2014 году ролика, где тот оскорбительно высказывается в отношении неких жителей Западной Украины. Само видео, однако было тогда быстро удалено, а сам блогер впоследствии извинялся за его публикацию, настаивая, что видео было адресовано конкретным людям и не ставило целью оскорбить всех жителей региона.