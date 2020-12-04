СБУ передала в суд дело о поджоге авто журналистки "Радио Свобода"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Как говорится в сообщении спецслужбы, материалы дела уже направлены в суд.

Следствие установило, что организатором преступления был работник Франковского отдела полиции Львова, действовавший по заказу львовянина, подозреваемого в организации масштабных контрабандных схем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию о машине журналистки. В ночь на 30 января полицейский поджог автомобиль.

Установлено также, что заказчик ранее неоднократно сотрудничал с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 27, части 2 статьи 347-1 Уголовного кодекса (соучастие в умышленном поджоге имущества журналиста в связи с его профессиональной деятельностью). Им грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, исполнителем преступления оказался уроженец Молдовы, проживавший в Хмельницком. После поджога авто он сбежал из Львова в Одессу, где его и задержали в начале февраля.