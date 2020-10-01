Политика 30 минут назад

Чиновника мэрии города Подольска поймали на подкупе членов избиркома

В СБУ сообщают, что действия задержанного координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины

Чиновника мэрии города Подольска поймали на подкупе членов избиркома Чиновника мэрии города Подольска поймали на подкупе членов избиркома

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольская на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кратко и по делу в Telegram

Оперативники установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политсилы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в горсовет Подольска нужной политсилы должна способствовать "развитию" их бизнеса.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Ранее, мы рассказывали, что СБУ совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке.

Финкомпании через подконтрольные инвестиционные фонды выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

29 сентября 2020 года по результатам собранных во время досудебного расследования материалов НКЦБФР приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

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