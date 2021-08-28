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20 минут назад

СБУ прикрыла в Одессе подпольный бизнес по производству сигарет

Организаторами оказались представители фирмы, продающей табак для кальянов

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины выявила в Одессе скрытый цех по производству контрафактной подакцизной продукции. Как говорится в сообщении ведомства, готовые табачные изделия дельцы хранили на подпольных складах на территории Одесской области.

Силовики провели обыски, в ходе которых нашли подготовленную к сбыту продукции без марок акцизного налога на более чем 3,5 млн грн, а также более 3 тонн сырья для изготовления табачных изделий.

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Сообщается, что организаторы подпольного бизнеса реализовывали оптовые партии контрафакта в различные регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов. Своих клиентов они подыскивали через специально созданные платформы в соцсети Instagram и мессенджере Telegram.

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Установлено, что противоправную деятельность организовали представители одной из коммерческих структур, которая занимается продажей табака для кальянов. По оперативным данным, полученную прибыль злоумышленники выводили в тень через аффилированные фирмы.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева.

Напомним также, что в мае СБУ сообщала, что перекрыла канал поставки контрафактных сигарет и алкоголя из "ДНР".

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