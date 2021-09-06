Происшествия 20 минут назад

СБУ провели учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным

СБУ провели учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки СБУ провели учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело очередной этап тактико-специальных учений в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По сценарию тренировок, условные террористы решили совершить теракт на железнодорожном вокзале Константиновки. Они заложили три "взрывные устройства", два из которых взорвали сразу. Третий взрыв "злоумышленники" готовили поступить позже.

Правоохранителям удалось быстро эвакуировать пассажиров и работников железнодорожного вокзала.

Полиция и следственно-оперативная группа СБУ окружили места взрывов.

Служебная собака обнаружила место закладки третьего "взрывного устройства", который обезвредили взрывотехники.

Детально проанализировав все фазы операции, руководство штаба Антитеррористического центра СБУ предоставило рекомендации и разработало дополнительные инструкции по улучшению уровня межведомственного взаимодействия для всех участников тренировок.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

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