Общество 1 час назад

СБУ разоблачила строительную фирму, "распилившую" 5 млн грн из бюджета Луганской области

Компания "засветилась" тем, что систематически завышала стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент коммерческой структуры на присвоении 5 млн грн бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что из областного бюджета были выделены средства на строительство в поселке Белолуцк детского дома семейного типа и реконструкцию парка отдыха в Рубежном. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в тень через ряд фиктивных коммерческих структур.

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Инициированная СБУ проверка показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн грн, но после вмешательства спецслужбы дальнейшее финансирование объектов было заблокировано.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном, изъяв более 2,2 млн грн, незаконно полученных от сделки; финансовую документацию; а также электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении по частям 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

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Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех деталей противоправного механизма и возможной причастности к нему распорядителей финансовых ресурсов.

Разоблачение и прекращение незаконной деятельности проводилось Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Напомним также, что в феврале СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грн.

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