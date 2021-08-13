Общество 7 минут назад

СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций

По данным спецслужбы, задержанные активно участвовали в боевых действиях около Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о задержании ее контрразведкой в ходе спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Спецслужба установила, что они причастны к обстрелам позиций сил АТО.

"По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014-2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска", — говорится в сообщении.

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Следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили по процессуального руководства Одесской и Харьковской областных прокуратур.

Напомним, что в мае СБУ сообщила о разоблачении ее военной контрразведкой бывшего боевика незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", который впоследствии оказался в составе подразделения Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил.

В начале июня СБУ задержала партнера УВКБ ООН в Украине, обвинив его в работе на "МГБ ДНР".

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