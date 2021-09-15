Происшествия 50 минут назад

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума о "независимости ЛНР"

Злоумышленник семь лет прятался от украинских правоохранителей на территории России

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нашла и задержала одного из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленника поймали во время спецоперации в Новопскове Луганской области. По данным следствия, он возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума о "независимости ЛНР" в Новопсковском районе.

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Подозреваемый принимал активное участие в организации фейковых мероприятий, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно не подконтрольный украинской власти Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против национальной безопасности Украины, злоумышленник семь лет прятался на территории России.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.

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На данный момент продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

В Службе безопасности отмечают, что продолжают работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" 2014 года на востоке Украины.

Напомним, более 160 злоумышленников по этому делу получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлено в суды.

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