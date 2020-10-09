Счетчики должны быть бесплатно установлены для всех малообеспеченных киевлян — Шлапак

Все жилищные субсидии на период карантина для киевлян должны быть сохранены. Местная власть должна сделать все, чтобы незащищенные слои населения меньше платили по тарифам за ЖКХ.

Об этом во время брифинга 8 октября в Открытом штабе "Батькивщины" заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета Алла Шлапак.

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По ее словам, только в 2020 году сумма, выделенная на оплату субсидий для малообеспеченных, была уменьшена на 10 млрд грн.

"У нас люди стали лучше жить? Или бедных стало меньше? Неправда. Именно эти цифры — диагноз того, что делает сейчас власть. Задолженность населения за 2 квартала 2020 года растет очень быстро, уже 60 млрд грн. Правительство говорит — виновато население, но я знаю, что сегодня больше всего платят за коммунальные услуги бедные", — подчеркнула Шлапак.

Также кандидат добавила, что около 120 тысяч киевлян-получателей субсидий не в состоянии самостоятельно установить счетчики учета газа и воды. Они являются заложниками проблем домов, в которых они живут.

Именно поэтому команда "Батькивщины" сделает все, чтобы счетчики для малообеспеченных были установлены за счет поставщиков этих услуг, либо за счет городского бюджета. Также обязательно закончится позорная практика дотаций для коммунальных предприятий.