Щоб бути конкурентною Україна має долучитися до "зеленого курсу" ЄС — Риженков

Щоб уникнути торгових обмежень на ринках ЄС, Україна має наблизити свою політику і законодавство до так званого європейського "зеленого курсу" Green Deal — масштабної програми модернізації та підвищення ефективності європейської економіки і промисловості, зокрема металургії. Діалог з цього приводу відбудеться 8 грудня 2020 року на Раді асоціації Україна — ЄС.

Про це розповів CEO Метінвесту Юрій Риженков в спільному спецвипуску НВ і The economist.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Як розповів Риженков, з 2023 року ЄС планує ввести так званий механізм прикордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM). Цей механізм буде поширюватися на продукцію, що імпортується в ЄС з країн, де вимоги щодо зниження викидів СО2 істотно відрізняються від правил ЄС. Українська металургія як експортно орієнтована галузь однією з перших може потрапити під дію цього механізму.

Експерти називають СВАМ новою формою протекціонізму для захисту ЄС власних ринків і способом збільшення доходів за рахунок менш розвинених країн.

"Зниження викидів шкідливих речовин у довкілля — загальносвітовий тренд, і Україна його безсумнівно підтримує. У 2021 році в Україні почне працювати Закон про моніторинг, звітність та верифікацію (MRV), що впроваджує європейські стандарти моніторингу викидів парникових газів, а в 2022 році будуть доступні результати моніторингу за 2021 рік. Наступним кроком має стати запровадження в Україні системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, яка також буде аналогічна тій, що існує в ЄС" — розповів гендир Метинвесту.

Риженков зауважив, що для цього Україна має отримати рівнв фінансові можливості з своїми європейськими конкурентами. Тому що протягом останніх 10−20 років екологічні проєкти європейських компаній отримували підтримку Європейської Комісії у вигляді грантів, дотацій, повернення відсотків, і тепер ця підтримка продовжиться вже в межах нової Green Deal.

Українські ж компанії працювали в інших умовах — фінансуючи проєкти модернізації виключно з власних коштів і не маючи державних інструментів фінансової підтримки.

"У підприємств України та ЄС мають бути рівні умови й фінансові ресурси для модернізації свого виробництва. Приєднання до європейського "зеленого курсу" має відкрити доступ українським компаніям до фінансових ресурсів, що надаються європейськими фондами" — вважає Риженков.