Политика и экономика 10 минут назад

"Сдерживать ревальвацию не будем". В НБУ не ждут долгосрочного ослабления гривны

Среди фундаментальных факторов формирования курса гривни в регуляторе называют динамику экспорта, импорта и инвестиции

Замглавы НБУ Юрий Гелетий. Фото: пресс-служба НБУ Замглавы НБУ Юрий Гелетий. Фото: пресс-служба НБУ
Замглавы НБУ Юрий Гелетий. Фото: пресс-служба НБУ

Политические заявления влияют на курс гривни к доллару, но это влияние краткосрочное. В долгосрочной перспективе курс формируется под влиянием фундаментальных факторов — динамики экспорт, импорта, ивнестиций.

Об этом в интервью Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора Юрий Гелетий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы видели много прогнозов о падении гривны еще в июле, когда происходила смена главы НБУ, однако этого не произошло. Тогда гривна тоже ослабла, но уже в августе вернулась к укреплению. Поэтому поверьте, у нас нет никаких секретных документов или договоренностей о долларе по 30. В долгосрочной перспективе курс гривны будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов — динамики экспорта, импорта, инвестиции", — отметил он.

Также Гелетий подчеркнул — НБУ ждет, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на валютное предложение и вернется к укреплению.

"Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвацию мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим", — добавил замглавы НБУ.

Читайте также:
Совет НБУ пытались обмануть, проталкивая переназначение Чурия, — член совета Шапран

При этом, на сегодняшний день не существует форматов, процедур и регламентов по которым НБУ должен согласовывать курс гривни, на котором строится бюджет. Отметим, что ранее министр финансов Сергей Марченко заявил — курс, на котором построен госбюджет-2021 (29,1 грн за доллар) был согласован с НБУ. Но, по словам Гелития, эта цифра была взята из макропрогноза Министерства экономического развития и торговли.

Напомним, что совет НБУ назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия 22 июля 2020 года. Известно, что он закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко: в 2001 году — факультет международных отношений (специалист по международным экономическим отношениям, переводчик); в 2002 году — юридический факультет (специалист по правоведению). После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Получение возмещения НДС экспортерами будет давить на курс гривни
Получение возмещения НДС экспортерами будет давить на курс гривни
"Від 5 до 15 можуть "упасти": експерти оцінили запас міцності банків після краху "Аркади"
"Від 5 до 15 можуть "упасти": експерти оцінили запас міцності банків після краху "Аркади"
Акции ЗТМК не могли быть приобретены за счет стабилизационного кредита НБУ — адвокат
Акции ЗТМК не могли быть приобретены за счет стабилизационного кредита НБУ — адвокат
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине подскочили цены на сахар

  3. Партию "Демократична сокира" не зарегистрировали на выборы в Киевсовет: "Мы идем в суд"

  4. Кабмин убрал пенсионный сбор при пенсионном страховании жилья

  5. Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк за счет ОВГЗ

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...