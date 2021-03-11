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Банки 1 час назад

Сервис PrivatMoney получил статус национально важной платежной системы

Платежная система ПриватБанка за год увеличила объемы переводов в два раза

Фото: пресс-служба ПриватБанка Фото: пресс-служба ПриватБанка
Фото: пресс-служба ПриватБанка

Международная платежная система PrivatMoney, платежной организацией которой является государственный ПриватБанк, по итогам 2020 года внесена Национальным банком Украины к категории важных национальных платежных систем.

В частности, такие изменения в перечень платежных систем внесены регулятором по результатам мониторинга деятельности в 2020 году, сообщает пресс-служба госбанка.

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Указано, что в 2020 году количество зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему PrivatMoney, по сравнению с 2019 годом, выросло более чем в два раза — со 173 тысяч до 385 тысяч, а объемы с $129 млн до $241 млн.

При этом 90% переводов PrivatMoney украинцы получают на карточки, через интернет и терминалы самообслуживания, и только 10% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Как заявили в ПриватБанке, в 2021 году стратегия развития платежной системы направлена ​​на проевропейское направление и другие ТОП-страны, которые являются основными источниками денежных переводов в Украину.

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На данный момент переводы PrivatMoney доступны более чем в 20 странах мира, таких как Израиль, Польша, Чехия, Испания, Италия и другие.

В Украине же получить или отправить мгновенный перевод PrivatMoney можно на карту банка, через Приват24 и в любом из отделений госбанка и банков-агентов, а также в более чем 20 тысячах точек самообслуживания (терминалы и банкоматы). Причем получение переводов этого сервиса бесплатное.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

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