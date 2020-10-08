"Северный поток-2": "Газпром" обжалует штраф властей Польши на 6 млрд евро

Российский "Газпром" не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро.

Поэтому компания из РФ собирается обжаловать этот штраф, сообщает со ссылкой на заявление газового монополиста агентство "Интерфакс".

"Газпром" и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток 2". Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", — отметили в "Газпроме".

"Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши", — говорится в заявлении.

Ранее Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал "Газпром" и сотрудничающие с ним 5 европейских компаний за строительство газопровода "Северный поток-2". При этом сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн.

Напомним, в августе UOKiK оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

При этом в польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

Ранее Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

В ноябре 2019 года Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около $44 млн) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".