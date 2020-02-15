Съезд "Слуги народа" за пять цитат: поездки в Конотоп, членские взносы и навязанный выбор

В субботу, 15 февраля, состоялся очередной этап съезда политической партии "Слуга народа". Он традиционно прошел в выставочном центре "Парковый", который отныне будет штаб-квартирой президентской политсилы или так называемый общественный хаб. На самом съезде решались, в основном, регламентные вопросы — избирался новый состав Высшего совета партии, обновлялся ее устав и озвучивались задачи.

Корреспондент Delo.ua побывал на мероприятии и собрал ключевые цитаты съезда.

Собственно, событие началось с того, что глава партии, народный депутат Александр Корниенко презентовал открытие хаба, сделав при этом амбициозное заявление: "Кто-то уже из наших депутатов и партийцев побывал на втором этаже, а кто нет — подходите. Второй этаж — наш. А скоро будет нашей вся страна."

Рассказывая о нововведениях, которые ждут "Слугу народа", Корниенко, в частности, упомянул и систему членских взносов: "Мы вводим членские взносы. Мелочь, но у нас в уставе такого не было, мы не могли у людей просить этого. Теперь у нас будут юридические основания просить членские взносы. Это поможет сформировать актив, если вдруг мы проиграем выборы и у нас прекратится госфинансирование, но нам нужно будет за что-то содержать партию".

Выступал на съезде не только Корниенко, но и замглавы парламентской фракции "СН" Евгения Кравчук. Она анонсировала изменения для народных депутатов.

"Помните, когда были выборы, кандидаты, шедшие по списку, приезжали в мажоритарные округа, в регионы. Теперь это обязательно. Вы знаете, не будет подписано никаких командировок за границу, если "списочник" не будет ездить в регионы. Сначала — Конотоп, потом — Страсбург!" — подчеркнула она.

Однако основным спикером, все же оказался именно лидер партии. Среди прочего, он рассказал о том, как будут отбирать новых людей в партию: "Надеюсь, в нашей партии соберутся такие люди, которые будут готовы брать ответственность. Очень простые критерии при проверке, когда вы "хантите" людей в партию или местный совет, — ответственный он или нет? Если да, с ним можно дальше разговаривать. Если нет, сорри, есть клуб бывших."

Наконец, рассуждая о новой идеологии "Слуги народа", Корниенко пожаловался, что украинцев все время пытаются "вдавить" в какие-то рамки: "Опыт прошлого столетия должен был бы чему-то научить наших политиков или общественность. Но нет. Нас до сих пор пытаются вдавить в узкий коридор выбора между правыми и левыми, между патриотизмом и либерализмом, свободой и справедливостью. Поставить выбор — или-или".

Напомним, что идеологией политической партии "Слуга народа", по словам Корниенко, станет креативный или украинский центризм. В свою очередь, Институт постинформационного общества проанализировал программы украинских политических партий, баллотирующихся в Верховную Раду Украины, на предмет их реальной идеологии, а не той, которую декларируют их ключевые спикеры. Согласно результатам исследования, о намерении победить на парламентских выборах заявили только левые и левоцентристские силы. В частности среди новых партий "Слуга народа" и "Голос" аналитики отметили сильный толчок к либертарианству и даже анархизму, что можно связать с низким уровнем доверия избирателей государству. В то же время спикеры партии "Европейская солидарность" имеют более правые позиции.