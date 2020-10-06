Сгладить реакцию гривни на разборки в НБУ может размещение долларовых ОВГЗ

С начала торгов на межбанковском валютном рынке 6 октября курс гривни к обеду по отношению к доллару в продаже и в покупке укрепился почти на 5 копеек и торгуется на уровне 28,3650/28,38 грн за доллар. Европейская валюта подешевела в среднем на 8 копеек — торгуется на уровне 33,4024/33,42 грн за евро.

Сегодня рынок валют находится в ожидание поступлений валюты от продажи Минфином ОВГЗ номинированных в долларах. На аукционе 6 октября Министерство финансов разместило валютные ОВГЗ сроком обращения 183 дня. Также на аукцион выставлены облигации в гривне сроком в 112,357 и 861 день.

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Отметим, во вторник, 6 октября по сравнению с понедельником, 5 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 копеек — с 28,3408 грн/доллар до 28,4009 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 6 октября:

✅ 1 доллар США — 28,4009 грн;

✅ 1 евро — 33,4037 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9952 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,7792 грн.

На межбанковском валютном рынке 6 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 5 октября торги закрылись на уровне 28,41/28,42 грн/доллар, во вторник открылись курсом 28,42/28,43 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке не изменился, в продаже подорожал на 1 копейку. 6 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,48/33,50 грн за евро. 5 октября закрылись на уровне 33,48 /33,49 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,55 грн/доллар, по евро — 33,20-33,70 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,40 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,44 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 28,41 грн/доллар, продавали по курсу 28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,29/33,37 грн/евро. В понедельник утром евро покупали дешевле на 16 копеек, продавали дешевле на 17 копеек. Курс был 33,13/33,20 грн/евро.