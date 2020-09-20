Политика и экономика 30 минут назад

Шмыгаль назвал главные приоритеты финансирования в 2021 году

По словам премьера, главными направлениями финансирования в следующем году станут оборона, здравоохранение и экономика

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Основным приоритетом для Кабинета министров остается безопасность и оборона Украины — расходы на эту сферу в проекте государственного бюджета на следующий год составляют 267 млрд грн или 5,93% ВВП.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Второй приоритет — сфера здравоохранения. Увеличены расходы на содержание медицинской сферы до 4,2% ВВП. В 2022 году планируем 4,6% и в 2023 году планируем довести расходы на медицину до 5%. Заложены 2,6 млрд грн расходов на вакцины, заложены примерно 1 млрд на проведение безопасного учебного процесса", — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, третьим приоритетом для правительства является экономика.

"Государственные гарантии возмещения процентов, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка аграриев — все это предусмотрено в бюджете. Четвертый приоритет — это социальная сфера. И образование, и субсидии. Сумма субсидий действительно меньше в проекте бюджета, но стоит учитывать, что цена на газ в этом году будет самой низкой за последние 5 лет, увеличивается минимальная заработная плата. Учитывая эти показатели, мы внимательно просчитали и заложили сумму на субсидии с запасом", — заявил премьер.

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Шмыгаль подчеркнул, что правительство имеет стратегию до 2023 года по сокращению государственного долга и уменьшения внешних заимствований.

Кроме этого, одним из приоритетов Кабмина премьер-министр также назвал промышленность. В частности, созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет способствовать экспортным заказом и контрактам.

"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы уже увидим в следующем году. КРИ для Министерства очень простой: не менее 1 млрд долларов заказов на внешних рынках для нашей промышленности", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал первый черновик Государственного бюджета Украины на 2021 год, представленный Кабинетом министров.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.

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