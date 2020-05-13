Шмыгаль отреагировал на акции протеста автоперевозчиков

Работу общественного транспорта планируют возобновить только на третьем этапе послабления карантина.

Об этом сегодня, 13 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, комментируя протесты перевозчиков в центре Киева.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил — санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина — мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше — междугороднего, далее — метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 13 мая, представители автоперевозчиков организовали в центре Киева акцию протеста против запрета пассажирских перевозок.

Участие в мероприятии приняли представители министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также Киева.

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке до Майдана независимости, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий на расширенной встрече с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу.

"Но в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест", — пояснил глава ведомства.

Криклий сообщил, что Мининфраструктуры со своей стороны уже подготовило предложение о поэтапном возобновлении пассажирских перевозок.

Как сообщалось ранее, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует возобновлять пригородные пассажирские перевозки в 2 этапа, но только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.