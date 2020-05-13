Политика 30 минут назад

Шмыгаль отреагировал на акции протеста автоперевозчиков

Премьер-министр заявил, что запуск транспорта может сегодня привести к новой вспышке коронавирусной инфекции

Шмыгаль отреагировал на акции протеста автоперевозчиков Шмыгаль отреагировал на акции протеста автоперевозчиков
Денис Шмыгаль. Фото: 5 канал

Работу общественного транспорта планируют возобновить только на третьем этапе послабления карантина.

Об этом сегодня, 13 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, комментируя протесты перевозчиков в центре Киева.

Кратко и по делу в Telegram

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил — санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина — мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше — междугороднего, далее — метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 13 мая, представители автоперевозчиков организовали в центре Киева акцию протеста против запрета пассажирских перевозок.

Участие в мероприятии приняли представители министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также Киева.

Читайте также:
Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке до Майдана независимости, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий на расширенной встрече с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу.

"Но в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест", — пояснил глава ведомства.

Криклий сообщил, что Мининфраструктуры со своей стороны уже подготовило предложение о поэтапном возобновлении пассажирских перевозок.

Как сообщалось ранее, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует возобновлять пригородные пассажирские перевозки в 2 этапа, но только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шмыгаль решил расследовать массовую выдачу Укрэнерго разрешений на подключения к сети
Шмыгаль решил расследовать массовую выдачу Укрэнерго разрешений на подключения к сети
Як правильно поновити роботу після карантину?
Як правильно поновити роботу після карантину?
ЕБРР изменил свой прогноз для украинской экономики
ЕБРР изменил свой прогноз для украинской экономики
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Дефолт Украине больше не грозит — премьер

  3. В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество пациентов — Минздрав

  4. На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус

  5. Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

Загрузка...