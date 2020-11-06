Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль подсчитал, сколько потеряли украинцы из-за неэффективной экономики

По убеждению главы Кабмина, $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Граждане Украины потеряли $1 трлн из-за неэффективной экономической политики государства.

Об этом 6 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве.

Кратко и по делу в Telegram

По убеждению главы Кабмина, $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

"$1 трлн ВВП за 10 лет — это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", — отметил Шмыгаль.

Ранее премьер на своей странице в Facebook перечислил все преимущества государственного бюджета на 2021 год, который Верховная Рада приняла 5 ноября.

Напомним, Денис Шмыгаль назвал расходы на безопасность и оборону главными приоритетами Кабинета министров Украины.

В частности, расходы на эту сферу в проекте государственного бюджета на следующий год составляют 267 млрд грн или 5,93% ВВП.

Вторым приоритетом премьер обозначил сферу здравоохранения, на которую увеличили расходы до 4,2% валового внутреннего продукта.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Правительство закупит экспресс-тесты на коронавирус за 1 млрд грн
Правительство закупит экспресс-тесты на коронавирус за 1 млрд грн
В законе о языке особых проблем нет, — глава Конституционного суда Тупицкий
В законе о языке особых проблем нет, — глава Конституционного суда Тупицкий
Вместо COVID-19 — "Большая стройка": на что тратят деньги из Фонда борьбы с коронавирусом
Вместо COVID-19 — "Большая стройка": на что тратят деньги из Фонда борьбы с коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Исключенные из "Слуги народа" нардепы Лерос и Юрченко подрались в Раде (ВИДЕО)

  3. НКРЭКУ на 30% повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

  4. В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию

  5. Карантин в Украине намерены усилить: пожилым введут отдельные часы для походов в магазин

Ивент
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Из-за карантинных ограничений марафон Бренд Апокалипсис состоится онлайн. Возможности продакшена Ekonomika+ позволяют задействовать все преимущества "живого" ивента через экран
Загрузка...