Шмыгаль подсчитал, сколько потеряли украинцы из-за неэффективной экономики

Граждане Украины потеряли $1 трлн из-за неэффективной экономической политики государства.

Об этом 6 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве.

По убеждению главы Кабмина, $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

"$1 трлн ВВП за 10 лет — это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", — отметил Шмыгаль.

Ранее премьер на своей странице в Facebook перечислил все преимущества государственного бюджета на 2021 год, который Верховная Рада приняла 5 ноября.

Напомним, Денис Шмыгаль назвал расходы на безопасность и оборону главными приоритетами Кабинета министров Украины.

В частности, расходы на эту сферу в проекте государственного бюджета на следующий год составляют 267 млрд грн или 5,93% ВВП.

Вторым приоритетом премьер обозначил сферу здравоохранения, на которую увеличили расходы до 4,2% валового внутреннего продукта.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.