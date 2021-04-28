Штрафы до 2 млн грн и тюрьма: опубликован проект Зеленского о криминализации контрабанды

Президент Владимир Зеленский предлагает наказывать за контрабанду штрафом от 170 тысяч до 425 тысяч грн.

Об этом говорится в его законопроекте, текст которого появился на сайте Верховной Рады в среду, 28 апреля.

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Документ был зарегистрирован в парламенте еще 23 апреля, однако почти неделю на его странице не было ни пояснительной записки, ни сравнительной таблицы. Гарант предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины несколькими статьями. В частности, за контрабанду товаров, то есть за "действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров, совершенных в крупном размере" предполагается штраф от 170 тысяч до 425 тысяч грн.

Те же действия, но совершенные ранее судимым за контрабанду лицом, группой лиц или должностных лиц с использованием власти или положения будут наказываться штрафом от 850 тысяч до 1 млн 275 тысяч грн. Альтернативой станет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией. При этом значительным размером в этом случае считается, если общая стоимость предметов контрабанды превышает 1700 грн. Большой размер превышает 10,2 тысяч грн.

Предусмотрена в законопроекте Зеленского также и ответственность за контрабанду подакцизных товаров. За значительный размер предполагается штраф от 340 тысяч до 680 тысяч грн, а если преступление совершено ранее судимым за контрабанду лицом, группой лиц или должностным лицом в большом размере — от 1 млн 275 тысяч до 2 млн грн. Альтернативой станет лишение свободы на срок от 6 до 11 лет с конфискацией имущества. В этом случае значительным размером считаются товары, стоимость которых превышает 850 грн, а большим размером — 6800 грн. Исключением статьи является электрическая энергия.

За недостоверное декларирование товаров предполагается штраф от 170 тысяч до 289 тысяч грн. Это же преступление, но совершенное ранее судимым за контрабанду лицом, группой лиц или должностным лицом, а также повлекшее за собой уменьшение таможенных платежей в больших объемах будет караться штрафом от 765 тысяч до миллиона гривен. В этом случае значительным размером считаются суммы свыше 2210 грн, а большим — больше 11 тысяч грн. Под особо крупными подразумеваются уже суммы больше 23,8 тысяч грн.

В пояснительной записке отмечается, что за 2019 год работниками Государственной таможенной службы Украины относительно должностных лиц предприятий составлено 1105 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму 1,6 млрд грн. За 2020-й — 1234 протоколов, на сумму 1,96 млрд грн. В то же время в 2019 году на рассмотрение судов направлено 984 дела на сумму 348 млн грн гривен, по результатам рассмотрения которых судами принято решение о наложении штрафа в 788 делах (80%) на сумму 40,46 млн грн.

"Отсутствие уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров (в том числе подакцизных) через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля и вне таможенного контроля, а также за недостоверное декларирование товаров способствует увеличению в государстве сектора теневой экономики, популяризирует среди предпринимателей использования в ведении бизнеса незаконных средств и приемов. Учитывая это, а также то, что применение предусмотренных Таможенным кодексом Украины административных санкций не сдерживает лиц от дальнейшего противоправного поведения, предлагается установить уголовную ответственность за контрабанду товаров, подакцизных товаров (кроме электрической энергии) и за недостоверное декларирование товаров", — говорится в документе.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о приостановке украинского гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, которых в Офисе президента рассматривают в качестве контрабандистов.