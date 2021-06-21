Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Международный институт управленческого развития в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Международного института управленческого развития (World Competitiveness, IMD)
После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.
Как отмечают авторы исследования, по сравнению с предыдущим годом, Швейцария улучшила показатели производительности, рынка труда и менеджмента.
В частности, Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования.
В то же время, Швейцарии заняла третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.
Эксперты отмечают, что слабыми местами экономики Швейцарии являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиа-сфере, в которой принудительное финансирование в пользу государственного телевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе.
Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.
В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.
Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год
– Швейцария;
– Швеция;
– Дания;
– Нидерланды;
– Сингапур;
– Норвегия;
– Гонконг;
– Тайвань;
– ОАЭ;
– США.
Стоит отметить, что Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году опустилась на несколько позиций.
Напомним, в феврале международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%.
Ранее сообщалось, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.