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В мире 30 минут назад

Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международный институт управленческого развития в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Международного института управленческого развития (World Competitiveness, IMD)

После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.

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Как отмечают авторы исследования, по сравнению с предыдущим годом, Швейцария улучшила показатели производительности, рынка труда и менеджмента.

В частности, Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования.

В то же время, Швейцарии заняла третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.

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Эксперты отмечают, что слабыми местами экономики Швейцарии являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиа-сфере, в которой принудительное финансирование в пользу государственного телевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе.

Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.

В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.

Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год

– Швейцария;

– Швеция;

– Дания;

– Нидерланды;

– Сингапур;

– Норвегия;

– Гонконг;

– Тайвань;

– ОАЭ;

– США.

Стоит отметить, что Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году опустилась на несколько позиций.

Напомним, в феврале международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%.

Ранее сообщалось, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

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