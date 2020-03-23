Швидкозайми готівкою стають недоступними — поліція закриває МФО

Самі представники МФО обурені таким підходом до своєї діяльності. Вони переконують, що відділення МФО — це об'єкти фінансового сектору України соціально важливого значення.

"У своїх відділеннях ми видаємо кредити на невеликі терміни. У період, коли багатьох працюючих співробітників відправляють у відпустку за свій рахунок, коли відбувається затримка заробітної плати, наші відділення залишаються тією ниткою надії, яка фінансово підтримує цих людей", — каже у коментарі Delo.ua директор "ШвидкоГроші" Олександр Холод.

Арґументом на користь того, що відділення МФО не є об'єктами побутового обслуговування людей, МФО висувають те, що видом їхньої економічної діяльності є "інші види кредитування" (код КВЕД 64.19). "Вид нашої діяльності такий же, як і у банків, і не відноситься до видів діяльності з побутового обслуговування людей. Ми представляємо фінансові, а не побутові послуги, не є магазином, закладом громадського харчування або побутового обслуговування людей", — зазначає директор ШвидкоГроші.

На порозі закриття багато макрофінансових компаній уже перестали видавати кредити і щосили намагаються переконати боржників повернути раніше взяті кредити, щоб повернути собі вже раніше роздані гроші.

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Зазначимо, МФО кредитують населення за рахунок власних коштів.

"Ми вважаємо важливим не кинути своїх клієнтів в складній ситуації, дати всі доступні способи скористатися фінансовою послугою і можливістю отримати гроші на гострі потреби, тому стукаємося у всі двері, щоб зупинити закриття наших відділень", — коментує ситуацію Олександр Холод.

Також Олександр Холод звертає увагу на те, що багато клієнтів МФО не вміють користуватися послугою онлайн-позик і через це у скрутний для себе час можуть залишитися без фінансової підтримки. Він також зазначає, що відділення МФО не є місцями масового скупчення людей. "В звичайний час туди поміщається максимум 7-8 людей. На час карантину ця кількість обмежена до 4 осіб", — каже він.

Позитивним для клієнтів нововведенням, яке з"явилося у зв"язку з пандемією COVID-19, у МФО називають скасування пені та штрафів за несвоєчасне повернення кредиту в період карантину.