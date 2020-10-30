Происшествия 40 минут назад

Сильное землетрясение произошло у турецкого Измира (ФОТО, ВИДЕО)

Эпицентр толчков находился в Эгейском море вблизи Сеферихисара

Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ
Землетрясение в Измире 30 октября 2020. Фото: турецкие СМИ

Сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября у западного побережья Турции. Как передает Anadolu, основной толчок произошел в 14:51 по местному времени (13:51 по Киеву).

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине в 16,5 км в Эгейском море в 17 км от города Сеферихисар (провинция Измир). После этого, в 15:01 также были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

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По данным, озвученным министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, землетрясение привело к разрушению шести зданий в самом Измире, в частности в районах Борнова и Байраклы на севере мегаполиса. Сообщений о человеческих жертвах не поступало. В свою очередь, мэр Измира Тунч Сойер заявил о разрушении около 20 зданий.

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Судя по фотографиям с места событий, одним из поврежденных сооружений оказалась недостроенная эстакада на улице Ататюрка в районе измирского порта — от нее отвалилось пару бетонных балок, упавших на проезжую часть.

Помимо Измира, подземные толчки ощущались по всему побережью Западной Турции, в частности в провинциях Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын, Мугла, Кютахья, Бурса, Ялова, Эдирне, Чанаккале и Текирдаг.

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