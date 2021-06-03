Система образования должна сфокусироваться на практике — руководитель UFS

Высшие учебные заведения не всегда могут обеспечить студентов всем необходимым для получения практических знаний. Именно поэтому украинская система образования требует изменений, касающихся большего внедрения неформального образования, заявила во время форума "Украина 30. Образование и наука" руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

По ее мнению, одной из проблем высших учебных заведений является отсутствие современной материальной базы, которая позволяла бы студентам практиковаться в реальных условиях и на профессиональном оборудовании.

"Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, какие есть возможности для студентов. Наша цель — привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома", — рассказала Тимошенко.

Она отметила, что неформальное образование более гибкое и нацелено на результат, и привела в качестве примера некоторых из выпускников ее киношколы. Так, Алеся Романова дебютировала в главной роли украинского фильма "Віддана", а Стас Верещук стал сценаристом фильма "Наставник". Другие студенты принимают участие в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, сотрудничают с Netflix.

"Ukrainian Film School сейчас является конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получать практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета, достаточно 1-2 лет практики", — объяснила Тимошенко.

Она добавила, что украинская система образования требует смещения акцента на практику и пересмотра условий аккредитации для частных учреждений.