Экономика 1 час назад

Ситуация с ценами в Украине остается стабильной — Минэкономики

Незначительный рост цен в сентябре обусловлен сохранением давления со стороны высоких цен на продовольствие и энергоносители на внешних рынках

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В сентябре 2021 года, после августовской дефляции, потребительские цены несколько повысились — на 1,2% (минус 0,2% в августе), однако ценовая ситуация остается стабильной.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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По информации Минэкономики, незначительный рост цен в сентябре обусловлен, прежде всего, сохранением давления со стороны высоких цен на продовольствие и энергоносители на внешних рынках.

Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сентябре 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен увеличилось на 1,2% по сравнению с августом.

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"Что касается энергоносителей, то, по данным Всемирного банка, средняя цена на природный газ на европейском рынке за сентябрь повысилась на 48,1%, в годовом исчислении — в 5,8 раза и достигла 646,4 долларов США за 1 тысячу кубометров. В то же время, рост тарифов для населения на природный газ в Украину в сентябре составил лишь 1,8%", — говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что определенное влияние на цены в Украине в сентябре имел фактор сезонности.

"В частности, сезонно подешевели фрукты, масло подсолнечное, сахар за счет сезонного насыщения продовольственного рынка этой продукцией. Несколько снизились тарифы на железнодорожный пассажирский транспорт — на 1,7% — что является типичным для этого месяца. Сезонно выросли цены на некоторые продовольственные товары, одежду и обувь, услуги в сфере образования", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что из-за повышения стоимости газа цены на продукты питания будут расти не только в Европе, но и в Украине.

Напомним, в конце прошлого года с повышением стоимости нефти и железной руды в мире начался рост цен на сырьевые товары, который проявился и в росте цен на агропродукцию.

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