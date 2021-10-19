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Банки 50 минут назад

Скандал не помеха: Укрэксимбанк получит $25 млн финансирования от Саудовской Аравии

Укрэксимбанк заключил рамочное соглашение с Saudi Exim Bank с общим лимитом 25 млн долларов США

Укрэксимбанк получит $25 млн финансирования от Саудовской Аравии Укрэксимбанк получит $25 млн финансирования от Саудовской Аравии
Укрэксимбанк получит $25 млн финансирования от Саудовской Аравии

Экспортно-импортный банк SAUDI Exim Bank (Саудовская Аравия) предоставит государственному Укрэксимбанку финансирование в размере $25 млн в качестве первого этапа поддержки импортеров саудовских товаров, услуг и продуктов на украинском и соседних рынках.

Об этом говорится в сообщении Укрэксимбанка.

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Отмечается, что подписанное 13 октября во время ежегодного собрания участников Бернского Союза в Будапеште (Венгрия) рамочное соглашение является первым в истории Укрэксимбанка, заключенным с банками Саудовской Аравии.

"Начало нашего сотрудничества с Saudi Exim Bank придаст импульс для дальнейшего развития международного сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия, будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах экономики и укреплению торговых связей, которые интенсивно развиваются в последние годы", — заявил заместитель главы правления Александр Щур.

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Saudi EXIM Bank создан в 2020 году и является государственным экспортным агентством Королевства Саудовская Аравия. Банк концентрирует свои усилия на наращивании потенциала в быстрорастущих отраслях, улучшении торгового баланса Саудовской Аравии и укреплении экономики в отраслях промышленности, не связанных с нефтью, а также предоставляет экспортерам возможность содействовать развитию и диверсификации не нефтяного экспорта Саудовской Аравии.

Укрэксимбанк создан в 1992 году. Собственником банка является государство. Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (252,35 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Отметим, что Евгений Мецгер написал заявление об уходе с поста глава правления Укрэксимбанка после того, как Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в деле о нападении на журналистов "Радио Свобода".

Кроме Мецгера подозрение в препятствовании журналистам получил начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов, применивший силу к оператору "Схем", чтобы тот отдал отснятую видеозапись.

Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако, удалось восстановить: оно было опубликовано поздно вечером в тот же день.

После публикации видео пришлось отреагировать уже Офису президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера.

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