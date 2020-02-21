Скандал с историческими фонарями в центре Киева: в КГГА подумывают о реставрации

Длительная эпопея с демонтажом и пропажей 70-летних фонарей в Мариинском парке в центре Киева подходит к концу. Горвласти намерены вернуть утраченные светильники на место после тщательной реставрации.

В Киевской государственной городской администрации после длительного молчания решили провести собрание топ-чиновников столицы, экспертов и небезразличных киевлян. Оно состоялось в пятницу, 21 февраля в самом парке, где уничтожили четыре исторических фонаря. Примечательно, что директор "Киевгорсвета", Владимир Круценко на сборы не явился, видимо, решил выйти из неприятной ситуации официальными отписками. Советник Виталия Кличко, Максим Бахматов даже пошутил, что чиновник наверное заболел.

Барахло вместо истории

В начале января 2020 года в Мариинском парке, который по праву считается старейшей зеленой жемчужиной столицы, коммунальщики демонтировали красивейшие фонари начала 1950-х годов по причине якобы ветхости конструкции. В течение месяца все элементы освещения в парке были заменены на новые — испанские, стоимостью 18 миллионов гривен. Но не прошло и месяца, как новые фонари начали ржаветь... В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" пояснили, что во всем виноват генподрячик, частная компания "Тесла".

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Правда, представителей генподрядчика в парке никто так и не видел, а вот коммунальщиков, которые подкрашивали ржавчину небезразличные киевляне успели сфотографировать и придать этому факту огласку в соцсетях. Опоры новых фонарей красили так тщательно, что даже земля под многими из них в черной краске. Да и горожане подозревают, что новые конструкции не испанские, а китайские.

Новые фонари в старейшем парке Киева не понравились жителям города. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Поиск альтернативы

Советник главы КГГА, Максим Бахматов считает, что необходимо разработать детальную смету по реставрации снесенных фонарных столбов и привлечь специалистов. "Фактически бюджет по обновлению фонарей в парке уже освоен, возможно новая смета на реставрацию исторических опор будет заложена в реконструкцию Мариинского парка", — заявил Бахматов. Он также уточнил, что необходимо учесть мнение киевлян, готовы ли они на то, чтобы бюджетные деньги шли на реставрацию снесеных опор освещения. В этой ситуации примечателен тот факт, что при демонтаже старых конструкций мнение киевлян вообще никто не спрашивал.

Некоторые специалисты считают, что необходимо учитывать не только историко-культурную ценность исторических фонарей, но их их ценность с точки зрения инженерного искусства. "Ведь можно было оставить те фонари на месте, а испорченные детали и системы освещения воссоздать заново, по первоначальным чертежам", — поделился Денис Филлипов, киевский инженер. Правда, ему возразила представитель департамента охраны культурного наследия КГГА. По ее словам, фонари — составляющая часть объекта культурного наследия (Мариинского парка), и фонарные столбы можно только реставрировать. Но в КП "Киевгорсвет" забыли и об этом нюансе украинского законодательства и даже не смогли пояснить, почему же, за историческими фонарями в Киеве никто не следит.

Пока в КГГА думают, что же делать с демонтированными фонарями, общественность не стоит на месте. Исследователь киевской архитектуры, Семен Широчин, который первый обратил внимание на уничтожения исторического наследия в Мариинском парке вместе с небезразличными киевлянами создали карту исторических фонарей в Киеве. По последним подсчетам, их в Киеве немало — около 900.

Активисты создали карту исторических фонарей, их в Киеве — 900. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Широчин также с удивлением отметил, что городские власти не учли опыт реставрации фонарей возле руин Десятинной церкви, которые были обновлены в 2016 году. "С таким отношением к прошлому, возникает большая проблема сохранения того, что еще осталось", — возмутился исследователь киевской архитектуры.

Предварительные подсчеты о стоимости реставрации должны появится через 2 месяца. Увы, но даже скандал с фонарями в Мариинском парке не сможет существенно изменить ситуацию в отношении к таким объектам истории по всей стране. Ведь согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", фонари и опоры к ним не определены, как объекты, которые могут получить статус памятника и быть защищены законодательно.

Отметим, под угрозой уничтожения в Киеве находятся сотни фонарей на Голосеевском проспекте и мосту Патона, с которого хотят снять охранный статус для проведения масштабной реконструкции. А вот понесет ли кто ответственность за уже уничтоженные элементы исторического облика города — пока неясно.