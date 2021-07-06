Общество 20 минут назад

Скандальный конкурс на главу "Мистецького Арсенала" закончился ничем, будет повторный

Выборы нового директора "Мистецького Арсенала", которые обвиняют в нелегитимности из-за конфликта интересов, не завершены. Ни один из кандидатов не набрал необходимых 5 голосов. Будет объявлен повторный конкурс

Фото: artarsenal.in.ua Фото: artarsenal.in.ua
Фото: artarsenal.in.ua

Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора "Мистецького Арсенала" — институцию, входящую в управление Государственного управления делами (ГУД). Ни один из девяти кандидатов не набрал необходимых пяти голосов. Будет объявлен повторный конкурс. О его дате объявят позже.

Михаил Кулиняк  получил четыре голоса, Олеся Островская-Люта — три, Наталья Заболотная и Ирина Кислян — по одному. Заседание длилось 5 часов. В комиссию входили представители органа управления —  Государственного управления делами, "Мистецького Арсенала" и общественных организаций.

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Выборы проходили сегодня, 6 июля, но до этого уже несколько дней вокруг конкурса назревал скандал  — некоторые кандидаты и члены конкурсной комиссии выступили с протестными заявлениями, связанными с нарушением конкурсных процедур.

Прежде всего это касалось кандидата, набравшего в итоге больше всего голосов —  Михаила Кулиняки. Экс-министр культуры (был уволен в 2012 году) на данный момент работает в  Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, которую возглавляет председатель конкурсной комиссии Василий Чернец. Такой же конфликт оказался у Чернеца еще с одним кандидатом — Романом Недзельским, экс-генеральным директором Дворца искусств "Украина", экс-вице-президентом национальной телекомпании с 2008 по 2010 год, экс-советником главы Секретариата президента Украины.

Накануне кандидаты Ольга Балашова, экс-замдиректора НХМУ, глава ОО "Музей современного искусства", и Евгений Березницкий, основатель и организатор международного междисциплинарного фестиваля Kyiv Art Week, руководитель Bereznitsky Art Foundation, сделали заявление, в котором призвали Василия Чернеца взять самоотвод, но этого не было сделано.  

Потому уже на заседании Ольга Балашова заявила, что намерена подавать в суд, независимо от итогов конкурса.

"Коллеги, признаемся, что все, что здесь происходит, — это фарс. Мы все видели видео, как сотрудники Государственного управления делами откровенно фальсифицировали жеребьевку (членов конкурсной комиссии от общественных организаций. — Delo.ua). Я пришла посмотреть в глаза этим людям. Любой, выбранный комиссией во главе с господином Чернецом, будет нелегитимным.

Независимо от результатов конкурса я буду подавать в суд. И так должен сделать каждый кандидат, кто участвует в этом шапито. Я думаю, что в моей стране любой, кто подделывает так дерзко конкурсную процедуру, рано или поздно оказывается в суде".

балашоваКандидат на директора "Мистецького Арсенала" Ольга Балашова (слева) на заседании конкурсной комиссии. Фото: suspilne.media

Кроме того, накануне конкурса две участницы комиссии, которых выдвинул трудовой коллектив "Мистецького Арсенала", Ирина Подоляк и Мирослава Лубкивская (Барчук), раскритиковали ГУД за вмешательство в работу комиссии и влияние на ее членов. По их словам, есть основания полагать, что члены комиссии, которых делегировали ГУД и общественные организации, сговорились проголосовать за "нужного" кандидата.

Член комиссии Глеб Вышлинский предложил трем членам комиссии от общественных организаций взять самоотвод, потому что на видео с повторной жеребьевки видны доказательства "неслучайной" жеребьевки.

Подозрения, что с конкурсом не все в порядке, возникло и потому, что два члена комиссии от общественных организаций и три члена от ГУД настояли на том, чтобы голосование было тайным, с помощью бюллетеней (такое дозволяется законом). Узнав о тайном голосовании, трудовой коллектив "Мистецького Арсенала" распространил заявление с требованием сделать голосование открытым, чтобы "решение каждого из членов комиссии было известно сообществу". Но несмотря на это метод голосования не изменили.

Выборы нового директора "Мистецького Арсенала" добавили негатива к тому, что накопился за предыдущие конкурсы на руководителей культурных институций — Украинского культурного фонда, Довженко-Центра, Держкино.

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Скандалы с этими конкурсами стали системными — повторяются одни и те же нарушения: у членов конкурсных комиссий обнаруживается конфликт интересов, у кандидатов —  несоответствие профессионального уровня должности, на которую претендуют, конкурсные процедуры ухитряются сделать непрозрачными.

Иван Козленко, бывший руководитель Довженко-Центра, назвал результаты сегодняшнего голосования симптоматичными. "Теперь можно назвать вещи своими именами: конкурс в МА и в других культурных учреждениях — это не просто попытка внедрить ручное управление, это реванш методов и кое-кого из людей режима Януковича. Это просто безумие, что такой человек, как Кулиняк, вновь появился из вонючего болота прошлого", — написал он на своей fb-странице.

Владимир Шейко, генеральний директор Ukrainian Institute, высказавший сомнение в легитимности конкурса из-за того, как была сформирована конкурсная комиссия, отметил в посте на fb-странице, что конкурс должен был стать не фарсом, а соревнованием концепций и их широким публичным обсуждением. 

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