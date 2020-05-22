Скончался экс-нардеп шести созывов Анатолий Матвиенко

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Украины Николай Княжицкий.

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"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", — написал Княжицкий.

Анатолий Матвиенко был народным депутатом Украины шести созывов. В середине 90-х работал главой Винницкой облгосадминистрации. С апреля по сентябрь 2005 года — председатель Совета министров АР Крым.

С мая 2006 по 14 июня 2007 годов — народный депутат Украины от Блока "Наша Украина", № 12 в списке. На время выборов: заместитель Главы Секретариата Президента Украины, член УРП "Собор".

В Раде был первым заместителем председателя Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (с июля 2006 года). 14 июня 2007 года досрочно прекратил свои полномочия во время массового сложения мандатов депутатами-оппозиционерами с целью проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Народный депутат Украины 6-го созыва с 23 ноября 2007 от Блока "Наша Украина — Народная самооборона". Во время выборов был президентом Института открытой политики, председателем УРП "Собор".

В парламенте был членом Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (декабрь 2007 — сентябрь 2010 года) и членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (с сентября 2010 года).