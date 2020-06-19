Следственная комиссия Рады рассмотрит деятельность Светланы Рекрут в ФГВ — СМИ

В среду, 17 июня, Комитет Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике одобрил постановление о докладе главы НБУ относительно деятельности Национального банка в парламенте. Об этом "НВ Бизнес" сообщил глава профильного комитета, фракция "Слуга народа", Даниил Гетманцев.

В одном из пунктов постановления Верховной Рады отмечается о необходимости создать Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

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Как известно, с 18 июля 2019 директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физлиц назначена Светлана Рекрут. В ФГВ она работает именно с 2014 года, периода начала проверки, заложенного в постановлении ВР. Именно она последние 5 лет занималась вопросом вывода неплатежеспособных банков с рынка, передают "Вести".

Сейчас Рекрут обвиняет в проблемах ФГВФЛ бизнес, который брал кредиты в банках. При этом в 2017-2019 годах именно Рекрут возглавляла направление управления активами и реализации имущества неплатежеспособных банков и занималась выводом неплатежеспособных банков с рынка. Однако в эти годы Рекрут занималась другими вопросами: операциями с недвижимостью по непрозрачным схемам, в частности, говорится в расследовании "Страны". Как пишет издание, по такой схеме были проведены операции на аукционах, в которых выигрывал и получал за бесценок товары ее муж. Или авто, которые не были задекларированы чиновницей.

"Не исключено и то, что по таким "схемам" руководительница ФГВ действовала все то время, пока занималась активами и реализацией имущества неплатежеспособных банков. Что сейчас демонстрирует состояние Фонда", — пишут журналисты.

Как сообщает НВ Бизнес, в меморандуме между Украиной и МВФ последний обвинил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в низком уровне возвращения активов, что фактически привело к банкротству ФГВ.

"Большой объем выплат после ликвидации около 100 банков с 2014 года и низкий уровень возвратности активов привели к банкротству ФГВ", — говорится в статье издания.

"За период работы в Фонде у Светланы Рекрут были шансы показать результативность, а не довести ведомство до фактического банкротства. Но сейчас она ведет активную пиар-компанию в СМИ, в надежде оправдать свои действия на протяжении последних лет. Впрочем, Временная следственная комиссия по вопросам расследования в ФГВФЛ скоро рассмотрит ее деятельность в 2014-2019 годах", — идет речь в материале.