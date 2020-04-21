"Слишком дорого": В Кабмине думают отказаться от переписи в 2021 году

В 2021 году, вероятнее всего, не будет всеукраинской переписи населения.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить деньги хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", — отметил чиновник.

По его мнению, перепись нужно обязательно проводить, но "это дорогое удовольствие".

"Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус — 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", — сказал Немчинов.

По его словам, у руководства Госстата есть 3 сценария: вариант классической переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись — это очень большие деньги", — заявил министр.

Напомним, в январе 2020 года бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). В то же время система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.